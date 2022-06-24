Кремль: резолюция ПАСЕ по малазийскому Boeing абсурдна

24 июня 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ по малазийскому Boeing Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной Парламентская ассамблея Совета Европы, которая обвинила Россию в крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, не имеет полномочий выносить вердикты. В связи с этим резолюция ПАСЕ по причинам трагедии абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU. «ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и вряд ли может выносить обвинительные вердикты. В этом абсурдность подобных постановлений», — заявил Песков. В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой указано, что пассажирский самолет МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит российской ракетой «Бук». Ранее стало известно, что слушания по этому делу закончились, и решение суда должно быть объявлено в ноябре. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Парламентская ассамблея Совета Европы, которая обвинила Россию в крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, не имеет полномочий выносить вердикты. В связи с этим резолюция ПАСЕ по причинам трагедии абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU. «ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и вряд ли может выносить обвинительные вердикты. В этом абсурдность подобных постановлений», — заявил Песков. В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой указано, что пассажирский самолет МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит российской ракетой «Бук». Ранее стало известно, что слушания по этому делу закончились, и решение суда должно быть объявлено в ноябре.