Кремль: резолюция ПАСЕ по малазийскому Boeing абсурдна

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ по малазийскому Boeing Фото:
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Парламентская ассамблея Совета Европы, которая обвинила Россию в крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, не имеет полномочий выносить вердикты. В связи с этим резолюция ПАСЕ по причинам трагедии абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU.

«ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и вряд ли может выносить обвинительные вердикты. В этом абсурдность подобных постановлений», — заявил Песков.

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой указано, что пассажирский самолет МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит российской ракетой «Бук». Ранее стало известно, что слушания по этому делу закончились, и решение суда должно быть объявлено в ноябре.

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Парламентская ассамблея Совета Европы, которая обвинила Россию в крушении малазийского Boeing в Донбассе в 2014 году, не имеет полномочий выносить вердикты. В связи с этим резолюция ПАСЕ по причинам трагедии абсурдна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответе на вопрос URA.RU. «ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и вряд ли может выносить обвинительные вердикты. В этом абсурдность подобных постановлений», — заявил Песков. В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию, в которой указано, что пассажирский самолет МН17 в июле 2014 года в небе над Донбассом был сбит российской ракетой «Бук». Ранее стало известно, что слушания по этому делу закончились, и решение суда должно быть объявлено в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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