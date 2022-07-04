CNBC: планы G7 на российскую нефть нереальны

Страны G7 хотят вдвое снизить цены на российскую нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны «Большой семерки» хотят вдвое удешевить российскую нефть, однако их планы нереальны. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на энергетических аналитиков.

«Стремление G7 установить потолок цен на российскую нефть не лишено проблем. Реальность такова, что крупнейшими потребителями российской нефти являются Китай и Индия. Русские могут играть в игры с поставками нефти и даже газа. Они могут в каком-то смысле заморочить голову G7, поэтому я думаю, что этот план действительно нереален», — передает CNBC слова независимого нефтяного аналитика Нила Аткинсона.

Ранее страны G7 объявили о создании механизма, который якобы позволит вдвое снизить цены на российскую нефть. Власти США также выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. В Минэнерго РФ сообщили, что в 2022 году Россия увеличит экспорт нефти по сравнению с прошлым годом, пишет «Национальная служба новостей».