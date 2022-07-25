Вице-президент США назвала беременность «серьезной проблемой»

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
В США ежедневно беременеют женщины, утверждает Камала Харрис Фото:

Ежедневные случаи беременности являются «серьезной проблемой» в США. Такое заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис. Трансляция ее выступления шла на youtube-канале Белого дома.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема для нашей страны. Это очень серьезная проблема», — сказала Харрис.

Ранее Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение абортов в стране, пишет RT. Таким образом Штаты получили право законодательно запрещать проведение абортов. Это вызвало волну массовых протестов в стране.

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Ежедневные случаи беременности являются «серьезной проблемой» в США. Такое заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис. Трансляция ее выступления шла на youtube-канале Белого дома. «Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема для нашей страны. Это очень серьезная проблема», — сказала Харрис. Ранее Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение абортов в стране, пишет RT. Таким образом Штаты получили право законодательно запрещать проведение абортов. Это вызвало волну массовых протестов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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