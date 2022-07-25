Вице-президент США назвала беременность «серьезной проблемой»

В США ежедневно беременеют женщины, утверждает Камала Харрис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ежедневные случаи беременности являются «серьезной проблемой» в США. Такое заявление сделала вице-президент страны Камала Харрис. Трансляция ее выступления шла на youtube-канале Белого дома.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема для нашей страны. Это очень серьезная проблема», — сказала Харрис.

Ранее Верховный суд США отменил конституционные гарантии на проведение абортов в стране, пишет RT. Таким образом Штаты получили право законодательно запрещать проведение абортов. Это вызвало волну массовых протестов в стране.