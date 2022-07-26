«КП»: Зеленский планирует возглавить наступление на Херсон

26 июля 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

В офисе Владимира Зеленского советуют президенту возглавить наступление на Херсон, утверждает Александр Гришин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский может лично возглавить наступление ВСУ на Херсон. Об этом пишет обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин со ссылкой на собственные источники. «И, как говорят, на Банковой, где сидит команда Офиса президента Украины, сейчас вовсю обсуждают различные варианты, что делать Зеленскому, чтобы нацепить лавровый венок победителя на свою голову. Все больше доминирует мнение, что Зеленский должен сам и лично возглавить наступление украинской армии на Херсон, чтобы в полной мере воспользоваться „плодами победы“. Зеленский и его подельники не приемлют публично тот непреложный факт, что ничем, кроме новых массовых жертв, это наступление для ВСУ не закончится», — написал Гришин. Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее основная задача — защита жителей Донбасса. Власти Херсона и Запорожья заявили о желании провести референдум о вхождении в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский может лично возглавить наступление ВСУ на Херсон. Об этом пишет обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин со ссылкой на собственные источники. «И, как говорят, на Банковой, где сидит команда Офиса президента Украины, сейчас вовсю обсуждают различные варианты, что делать Зеленскому, чтобы нацепить лавровый венок победителя на свою голову. Все больше доминирует мнение, что Зеленский должен сам и лично возглавить наступление украинской армии на Херсон, чтобы в полной мере воспользоваться „плодами победы“. Зеленский и его подельники не приемлют публично тот непреложный факт, что ничем, кроме новых массовых жертв, это наступление для ВСУ не закончится», — написал Гришин. Херсонская и Запорожская области перешли под контроль российских войск в ходе специальной операции, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее основная задача — защита жителей Донбасса. Власти Херсона и Запорожья заявили о желании провести референдум о вхождении в состав России.