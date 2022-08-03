Россиянам разрешили сдавать языковой экзамен TOEFL

Россияне смогут сдать TOEFL в других странах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне смогут удаленно зарегистрироваться для сдачи международного экзамена по английскому языку TOEFL. Об этом сообщила компания Educational Testing Service (ETS), которая проводит экзамен.

«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если у них нет каких-либо финансовых препятствий для этого», — цитирует ТАСС представителя ETS. Россияне смогут сдать TOEFL в экзаменационных центрах других стран.

Проведение экзаменов TOEFL в России и Белоруссии приостановили в марте из-за спецоперации на Украине. Затем IELTS отменила его для россиян, передает «Национальная служба новостей». Этот экзамен сдают граждане, которые хотят поступить в вузы за рубежом или планируют трудоустроиться в англоговорящих странах.