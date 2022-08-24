ФСИН: в российских изоляторах заканчиваются места

24 августа 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Следственные изоляторы в некоторых регионах РФ переполнены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сразу в нескольких регионах России наблюдаются проблемы с местами в следственных изоляторах. Об этом рассказали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. «По данным ведомства, российские изоляторы заполнены на 96%», — сообщает издание « Коммерсант» . Данные приводятся на основе ответа на запрос в Федеральную службу исполнения наказаний. «Перегрузку СИЗО признает региональное управление ФСИН Ставрополья. Лимит в Пятигорске и Ставрополе превышен минимум на 700 человек. Председатель ОНК Краснодарского края заявил, что переполнение на 40-50 человек может происходить накануне праздников, когда задержанных переводят из изоляторов временного содержания», — говорится в материале. Изоляторы Ростовской области, согласно материалу, являются самыми переполненными. В ОНК Крыма журналистам рассказали, что «свободных мест в изоляторах нет с мая». Также места в СИЗО заканчиваются в Алтайском крае.

Сразу в нескольких регионах России наблюдаются проблемы с местами в следственных изоляторах. Об этом рассказали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. «По данным ведомства, российские изоляторы заполнены на 96%», — сообщает издание «Коммерсант». Данные приводятся на основе ответа на запрос в Федеральную службу исполнения наказаний. «Перегрузку СИЗО признает региональное управление ФСИН Ставрополья. Лимит в Пятигорске и Ставрополе превышен минимум на 700 человек. Председатель ОНК Краснодарского края заявил, что переполнение на 40-50 человек может происходить накануне праздников, когда задержанных переводят из изоляторов временного содержания», — говорится в материале. Изоляторы Ростовской области, согласно материалу, являются самыми переполненными. В ОНК Крыма журналистам рассказали, что «свободных мест в изоляторах нет с мая». Также места в СИЗО заканчиваются в Алтайском крае.