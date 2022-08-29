В ЕС раскрыли детали восьмого пакета санкций против России

29 августа 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Евросоюз готовится ввести восьмой пакет антироссийский санкций Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Прибалтики предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с газетой Die Welt. «По крайней мере, мы хотим этого как можно скорее. Мы уже представили Комиссии конкретные предложения по этому поводу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях системы Swift и включении в санкционный список еще большего числа людей и учреждений. Предыдущие санкции работают, но их недостаточно», — сказал Рейнсалу. Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада.

Страны Прибалтики предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с газетой Die Welt. «По крайней мере, мы хотим этого как можно скорее. Мы уже представили Комиссии конкретные предложения по этому поводу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях системы Swift и включении в санкционный список еще большего числа людей и учреждений. Предыдущие санкции работают, но их недостаточно», — сказал Рейнсалу. Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада.