В ЕС раскрыли детали восьмого пакета санкций против России

Страны Прибалтики предложили Еврокомиссии внести в восьмой пакет санкций против России меры в отношении торговли и энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в беседе с газетой Die Welt.
«По крайней мере, мы хотим этого как можно скорее. Мы уже представили Комиссии конкретные предложения по этому поводу. Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях системы Swift и включении в санкционный список еще большего числа людей и учреждений. Предыдущие санкции работают, но их недостаточно», — сказал Рейнсалу.
Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада.
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