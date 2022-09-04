Немцы высмеяли заявления Зеленского про Россию

Жители ФРГ считают, что Зеленский вымогает деньги у Европы Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Немецкие пользователи высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит «энергетическую атаку» против европейских стран. Свое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Welt (заблокирована в РФ).

«Правда в том, что Россия реагирует на европейские санкции крайне неприятным для нас, но ожидаемым образом. Комик в Киеве должен переставить пластинку. Эта уже раздражает и утомляет», — написал пользователь под ником Frank. Его поддержала Tina: «Сам виноват! Что касается газа, то [президент РФ Владимир] Путин прав!».

Комментаторы открыто выражают презрение к украинскому лидеру. «Мне все больше и больше не нравится этот человек. Он может только требовать, его жена уже тоже начинает это делать. Теперь он хочет нагнать страху, чтобы нам пришлось заплатить еще больше. Хотя его состояние исчисляется миллионами», — отметила Christa. Пользователь Dennis посмеялся: «Актер Зеленский желает Европе только лучшего».

Некоторые читатели отметили, что западные политики самостоятельно справляются с задачей подрыва стабильности энергетической системы. «Энергетическая атака исходит не от Путина, она исходит и исходит от [министр экономики ФРГ Роберта] Хабека. То, что сейчас идет из России, — это просто реакция на [действия] Хабека», — написал Thomas.

Жители ФРГ просят власти принимать разумные решения для предотвращения энергокризиса. «Господин канцлер, пожалуйста, откройте Северный поток 2», — оставил комментарий Lutz.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Результатом антироссийских ограничений стал энергетический кризис в странах Европы. Так, министр экономики ФРГ заявлял, что температура во всех зданиях Германии, кроме больниц и социальных учреждений, не будет подниматься выше 19 градусов.