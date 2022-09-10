Кадыров заявил, что Путин очень высоко оценил чеченских военных

Кадыров пообещал оправдать ожидания Путина от чеченских военных на Украине

11 сентября 2022 в 00:43 Размер текста - 17 +

Чеченские военные будут оправдывать высокую оценку Владимира Путина, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин очень высоко оценил чеченских военных, когда назвал их героями, проявляющими доблесть и исключительное мужество в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я напомнил бойцам, что в своем недавнем поздравлении со столетием Чеченской государственности Президент России Владимир Путин назвал чеченцев ГЕРОЯМИ, которые „проявляют доблесть и исключительное мужество в ходе проведения спецоперации“. Это очень высокая оценка, которую мы и дальше будем оправдывать», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новый полк «Север-Ахмат» и батальоны «Ахмат»: «Юг», «Восток» и «Запад» готовы немедленно отправиться в зону проведения специальной военной операции при поступлении соответствующей задачи. «Особо подчеркну, что новый полк и батальоны созданы исключительно из бойцов, имеющих богатый опыт борьбы с международным терроризмом и уже зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Донбассе. Уверен, что их появление в оккупированных фашистами территориях Донбасса ускорит разгром противника», — резюмировал глава Чечни. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней принимают участие военнослужащие из Чеченской Республики, в том числе бойцы, входящие в состав боевого полка «Ахмат». В июне Кадыров анонсировал создание четырех элитных батальонов ВС РФ. В сентябре он сообщил, что полк «Север» и батальон «Юг» были отправлены в Донбасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин очень высоко оценил чеченских военных, когда назвал их героями, проявляющими доблесть и исключительное мужество в ходе проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я напомнил бойцам, что в своем недавнем поздравлении со столетием Чеченской государственности Президент России Владимир Путин назвал чеченцев ГЕРОЯМИ, которые „проявляют доблесть и исключительное мужество в ходе проведения спецоперации“. Это очень высокая оценка, которую мы и дальше будем оправдывать», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что новый полк «Север-Ахмат» и батальоны «Ахмат»: «Юг», «Восток» и «Запад» готовы немедленно отправиться в зону проведения специальной военной операции при поступлении соответствующей задачи. «Особо подчеркну, что новый полк и батальоны созданы исключительно из бойцов, имеющих богатый опыт борьбы с международным терроризмом и уже зарекомендовавших себя в ходе боевых действий в Донбассе. Уверен, что их появление в оккупированных фашистами территориях Донбасса ускорит разгром противника», — резюмировал глава Чечни. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В ней принимают участие военнослужащие из Чеченской Республики, в том числе бойцы, входящие в состав боевого полка «Ахмат». В июне Кадыров анонсировал создание четырех элитных батальонов ВС РФ. В сентябре он сообщил, что полк «Север» и батальон «Юг» были отправлены в Донбасс.