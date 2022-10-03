Володин: в Российской Федерации 89 субъектов

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Онлайн-совещание Президента РФ Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации. Москва, карта мира, географическая карта, путин на экране
Число субъектов РФ выросло на четыре Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

В Российской Федерации с сегодняшнего дня 89 субъектов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Число регионов увеличилось после ратификации Госдумой законопроектов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.

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В Российской Федерации с сегодняшнего дня 89 субъектов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Число регионов увеличилось после ратификации Госдумой законопроектов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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