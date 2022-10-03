Володин: в Российской Федерации 89 субъектов

Число субъектов РФ выросло на четыре
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
В Российской Федерации с сегодняшнего дня 89 субъектов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Число регионов увеличилось после ратификации Госдумой законопроектов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Референдумы по вопросу вхождения освобожденных территорий в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Местные жители высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий в состав страны 30 сентября.