VK: более 50% россиян борются со стрессом видеоиграми

12 октября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Видеоигры помогают отвлечься от жизненных проблем 37% опрошенных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 50% россиян играют в видеоигры, чтобы снять стресс. Такие данные приводит сервис VK Play. «Видеоигры положительно сказываются и на настроении пользователей: более половины респондентов рассказали об улучшении настроения благодаря играм, а 55% опрошенных заявили, что они позволяют справиться со стрессом. Преодолеть его лучше всего помогают стратегии — так считают 27% респондентов, пазлы — 21% ответов и симуляторы — 20%. Следом идут экшн-игры, RPG и спортивные симуляторы — по 10% ответов», — говорится в исследовании. При этом 37% опрошенных заявили, что игры помогают отвлечься от любых проблем и погрузиться в другую реальность, а треть россиян считают, что видеоигры являются необходимой частью социальной жизни. 23% респондентов заметили, что игры помогают им развивать коммуникативные навыки, а 47% заявили, что улучшили свои навыки критического мышления благодаря видеоиграм. Исследование проводилось совместно с командой исследований VK среди россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие 1200 человек. Сервис VK Play — площадка для любителей видеоигр, разработчиков и авторов контента. На площадке можно заниматься геймингом, стримингом и киберспортом. Сервис предлагает каталог из более чем 13 тысяч видеоигр в различных жанрах.

Более 50% россиян играют в видеоигры, чтобы снять стресс. Такие данные приводит сервис VK Play. «Видеоигры положительно сказываются и на настроении пользователей: более половины респондентов рассказали об улучшении настроения благодаря играм, а 55% опрошенных заявили, что они позволяют справиться со стрессом. Преодолеть его лучше всего помогают стратегии — так считают 27% респондентов, пазлы — 21% ответов и симуляторы — 20%. Следом идут экшн-игры, RPG и спортивные симуляторы — по 10% ответов», — говорится в исследовании. При этом 37% опрошенных заявили, что игры помогают отвлечься от любых проблем и погрузиться в другую реальность, а треть россиян считают, что видеоигры являются необходимой частью социальной жизни. 23% респондентов заметили, что игры помогают им развивать коммуникативные навыки, а 47% заявили, что улучшили свои навыки критического мышления благодаря видеоиграм. Исследование проводилось совместно с командой исследований VK среди россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие 1200 человек. Сервис VK Play — площадка для любителей видеоигр, разработчиков и авторов контента. На площадке можно заниматься геймингом, стримингом и киберспортом. Сервис предлагает каталог из более чем 13 тысяч видеоигр в различных жанрах.