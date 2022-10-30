Новая Зеландия ввела санкции против российских оборонных сетей

31 октября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новая Зеландия ввела санкции в отношении 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства страны. «Сегодня мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, СМИ, управляемые Россией, а также военизированная организация и ее старшие командиры», — говорится на сайте. Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 51 гражданина России и 24 должностных лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав РФ. Также власти Новой Зеландии внесли в санкционный список восемь организаций и физлиц России. В частности, под ограничения попал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, напоминает «Царьград». Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Кроме того, Запад активно поставляет финансовую и военную помощь для ВСУ.

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 14 российских граждан, а также ряда предприятий оборонного сектора и СМИ. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства страны. «Сегодня мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины. В группу входят военнослужащие, оборонные организации и руководители, СМИ, управляемые Россией, а также военизированная организация и ее старшие командиры», — говорится на сайте. Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 51 гражданина России и 24 должностных лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении освобожденных территорий в состав РФ. Также власти Новой Зеландии внесли в санкционный список восемь организаций и физлиц России. В частности, под ограничения попал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, напоминает «Царьград». Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. Кроме того, Запад активно поставляет финансовую и военную помощь для ВСУ.