14 ноября 2022

Евродепутат из ФРГ Бек заявил о пределе в отношениях ЕС и России

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Странам ЕС стало тяжело согласовывать новые санкции против РФ, заявила Анастасия Лихачева Фото:
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Нефтяное эмбарго, введенное Европейским союзом в рамках антироссийских санкций, стало крайним шагом в процессе сворачивания сотрудничества Европы с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

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«В рамках существующего режима санкций, включая нефтяное эмбарго, дальнейшие шаги для сворачивания сотрудничества в энергетической сфере и не требуются», — заявил Гуннар Бек в беседе с «Известиями». Он добавил, что газовые поставки в Европу также были нарушены из-за диверсий на «Северных потоках», потому, предположил собеседник газеты, ЕС перестал говорить о дальнейших шагах в своей санкционной политике.

Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева отметила, что страны Евросоюза достигли «определенного переговорного предела». Из-за этого им стало тяжело достигать консенсуса в вопросе новых антироссийских санкций, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против России. Агентство CBC писало, что ряд стран Азии улучшили свое экономическое положение, благодаря сотрудничеству с Россией во время санкционного давления. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. Позже западные СМИ сообщали о расширении альянса БРИКС во главе с Россией.

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Нефтяное эмбарго, введенное Европейским союзом в рамках антироссийских санкций, стало крайним шагом в процессе сворачивания сотрудничества Европы с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. «В рамках существующего режима санкций, включая нефтяное эмбарго, дальнейшие шаги для сворачивания сотрудничества в энергетической сфере и не требуются», — заявил Гуннар Бек в беседе с «Известиями». Он добавил, что газовые поставки в Европу также были нарушены из-за диверсий на «Северных потоках», потому, предположил собеседник газеты, ЕС перестал говорить о дальнейших шагах в своей санкционной политике. Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева отметила, что страны Евросоюза достигли «определенного переговорного предела». Из-за этого им стало тяжело достигать консенсуса в вопросе новых антироссийских санкций, считает эксперт. Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против России. Агентство CBC писало, что ряд стран Азии улучшили свое экономическое положение, благодаря сотрудничеству с Россией во время санкционного давления. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. Позже западные СМИ сообщали о расширении альянса БРИКС во главе с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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