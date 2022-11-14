Евродепутат из ФРГ Бек заявил о пределе в отношениях ЕС и России

15 ноября 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Нефтяное эмбарго, введенное Европейским союзом в рамках антироссийских санкций, стало крайним шагом в процессе сворачивания сотрудничества Европы с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек. «В рамках существующего режима санкций, включая нефтяное эмбарго, дальнейшие шаги для сворачивания сотрудничества в энергетической сфере и не требуются», — заявил Гуннар Бек в беседе с «Известиями». Он добавил, что газовые поставки в Европу также были нарушены из-за диверсий на «Северных потоках», потому, предположил собеседник газеты, ЕС перестал говорить о дальнейших шагах в своей санкционной политике. Декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева отметила, что страны Евросоюза достигли «определенного переговорного предела». Из-за этого им стало тяжело достигать консенсуса в вопросе новых антироссийских санкций, считает эксперт. Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против России. Агентство CBC писало, что ряд стран Азии улучшили свое экономическое положение, благодаря сотрудничеству с Россией во время санкционного давления. Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала российской спецоперации на Украине. Позже западные СМИ сообщали о расширении альянса БРИКС во главе с Россией.