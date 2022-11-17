Си Цзиньпин собрался навестить Путина

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин может приехать в 2023 году Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить РФ в 2023 году после весенней сессии китайского парламента. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР. Визит, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — приводит слова Моргулова ТАСС.

Ранее стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель также планирует приехать в Москву. Визит состоится на следующей неделе. Кубинский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить РФ в 2023 году после весенней сессии китайского парламента. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов. «В порядке очередности в будущем году должен быть организован государственный визит в Россию председателя КНР. Визит, скорее всего, состоится, как можно предположить, после завершения сессий китайского парламента, традиционно проводимых в начале весны», — приводит слова Моргулова ТАСС. Ранее стало известно, что президент Кубы Мигель Диас-Канель также планирует приехать в Москву. Визит состоится на следующей неделе. Кубинский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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