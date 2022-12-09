Небензя забил тревогу из-за контрабандных поставок оружия, направляемых Украине

10 декабря 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу призвала страны следить за поставками оружия Украине Фото: Карина Ванеш © URA.RU Количество контрабандного оружия, направляемого Украине, растет. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. «Контрабанда оружия, направляемого Украине, в третьи страны растет. Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь свои последствия, поэтому Россия не перестает отслеживать такую активность Запада. РФ сожалеет, что ООН никак не осудила Киев за удары по Донецку», — заявляет Василий Небензя. Его слова передает РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны следить за тем, чтобы оружие, которое поставляется Украине, не попало третьим сторонам. «Я призываю страны применять меры по контролю над вооружением, чтобы устранить риски передачи оружия третьим сторонам. Это необходимо для предотвращения разжигания конфликта», — призвала Идзури Накамицу на заседании СБ ООН. Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западного оружия на мировой черный рынок. По его словам, превращение Украины в «мировой хаб» для нелегальных поставок приведет к тому, что оружием в скором времени могут воспользоваться террористы.

Количество контрабандного оружия, направляемого Украине, растет. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. «Контрабанда оружия, направляемого Украине, в третьи страны растет. Участие США и других стран в наведении украинского оружия будет иметь свои последствия, поэтому Россия не перестает отслеживать такую активность Запада. РФ сожалеет, что ООН никак не осудила Киев за удары по Донецку», — заявляет Василий Небензя. Его слова передает РИА Новости. Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала страны следить за тем, чтобы оружие, которое поставляется Украине, не попало третьим сторонам. «Я призываю страны применять меры по контролю над вооружением, чтобы устранить риски передачи оружия третьим сторонам. Это необходимо для предотвращения разжигания конфликта», — призвала Идзури Накамицу на заседании СБ ООН. Ранее постпред России Василий Небензя заявил, что украинские коррупционеры наладили поставки западного оружия на мировой черный рынок. По его словам, превращение Украины в «мировой хаб» для нелегальных поставок приведет к тому, что оружием в скором времени могут воспользоваться террористы.