Медведев сделал прогнозы на 2023 год
Боец российской армии рассказал, что туман помогает пехоте при вхождении на позиции ВСУ. Немецкое издание Spiegel признало, что Киев скрывает реальные потери. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 декабря.
- Global Times предсказал решительные действия со стороны РФ для прекращения украинского конфликта в 2023 году. При этом китайские аналитики не смогли предположить, какую роль в этом процессе сыграет Запад.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что в США готовят покушение на президента РФ Владимира Путина. Он также сообщил, что такие угрозы будут иметь последствия.
- В МИД РФ президента Украины Владимира Зеленского обвинили в популяризации нацизма. Представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что украинские чиновники публикуют нацистскую символику.
- В российской армии рассказали, как туманная погода может помочь действиям пехоты. В некоторых ситуациях он может стать прикрытием для вхождения на позиции врага.
- Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек распад Евросоюза и гражданскую войну в Америке в грядущем году. Он также спрогнозировал, что цена на нефть поднимется до 150 долларов за баррель.
- Немецкое издание Spiegel рассказало, что на Украине скрывают реальные потери ВСУ. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк косвенно подтвердил, что настоящее число погибших останется неопределенным.
- Российская армия уничтожила две гаубицы американского производства М777. Известно, что эта техника использовалась для обстрелов жилых районов Донецка, передает «Пятый канал».
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