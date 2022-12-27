Российские военные изменили тактику боев на Украине: главное за 27 декабря

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Медведев сделал прогнозы на 2023 год Фото:

Боец российской армии рассказал, что туман помогает пехоте при вхождении на позиции ВСУ. Немецкое издание Spiegel признало, что Киев скрывает реальные потери. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 декабря.

  • Global Times предсказал решительные действия со стороны РФ для прекращения украинского конфликта в 2023 году. При этом китайские аналитики не смогли предположить, какую роль в этом процессе сыграет Запад.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что в США готовят покушение на президента РФ Владимира Путина. Он также сообщил, что такие угрозы будут иметь последствия.
  • В МИД РФ президента Украины Владимира Зеленского обвинили в популяризации нацизма. Представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что украинские чиновники публикуют нацистскую символику.
  • В российской армии рассказали, как туманная погода может помочь действиям пехоты. В некоторых ситуациях он может стать прикрытием для вхождения на позиции врага.
  • Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек распад Евросоюза и гражданскую войну в Америке в грядущем году. Он также спрогнозировал, что цена на нефть поднимется до 150 долларов за баррель.
  • Немецкое издание Spiegel рассказало, что на Украине скрывают реальные потери ВСУ. Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк косвенно подтвердил, что настоящее число погибших останется неопределенным.
  • Российская армия уничтожила две гаубицы американского производства М777. Известно, что эта техника использовалась для обстрелов жилых районов Донецка, передает «Пятый канал».

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Боец российской армии рассказал, что туман помогает пехоте при вхождении на позиции ВСУ. Немецкое издание Spiegel признало, что Киев скрывает реальные потери. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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