Российский боец рассказал, как туман изменил тактику российских войск на СВО. Видео

Боец ВС РФ: туман помогает пехоте входить на позиции врагов
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, военный, солдат в ушанке, солдат, служба в армии, армия россии
Туман может играть пехоте на руку Фото:
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Дроны, которые используются для разведки во время боевых действий, в туманной погоде становятся бесполезны. Тогда наступает время пехоты, для которой туман может быть помощником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий ВС РФ, позывной «Абба».

«Из-за тумана очень тяжело корректировать огонь танков, артиллерии. Но пехоте туман иногда играет на руку, потому что бойцы могут тихо войти на позиции врага. Можно быть маневреннее», — рассказал военнослужащий. Также он заявил, что туман помогает при обороне, можно незаметно перегруппироваться без использования дымовых завес.

Ранее стало известно, как проходит военная подготовка российских и белорусских солдат. На совместных тренировках отрабатываются навыки управления военной техникой в условиях бездорожья, передает RT.

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Дроны, которые используются для разведки во время боевых действий, в туманной погоде становятся бесполезны. Тогда наступает время пехоты, для которой туман может быть помощником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий ВС РФ, позывной «Абба». «Из-за тумана очень тяжело корректировать огонь танков, артиллерии. Но пехоте туман иногда играет на руку, потому что бойцы могут тихо войти на позиции врага. Можно быть маневреннее», — рассказал военнослужащий. Также он заявил, что туман помогает при обороне, можно незаметно перегруппироваться без использования дымовых завес. Ранее стало известно, как проходит военная подготовка российских и белорусских солдат. На совместных тренировках отрабатываются навыки управления военной техникой в условиях бездорожья, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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