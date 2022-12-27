Российский боец рассказал, как туман изменил тактику российских войск на СВО. Видео

Боец ВС РФ: туман помогает пехоте входить на позиции врагов

27 декабря 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

Туман может играть пехоте на руку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны, которые используются для разведки во время боевых действий, в туманной погоде становятся бесполезны. Тогда наступает время пехоты, для которой туман может быть помощником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий ВС РФ, позывной «Абба». «Из-за тумана очень тяжело корректировать огонь танков, артиллерии. Но пехоте туман иногда играет на руку, потому что бойцы могут тихо войти на позиции врага. Можно быть маневреннее», — рассказал военнослужащий. Также он заявил, что туман помогает при обороне, можно незаметно перегруппироваться без использования дымовых завес. Ранее стало известно, как проходит военная подготовка российских и белорусских солдат. На совместных тренировках отрабатываются навыки управления военной техникой в условиях бездорожья, передает RT. None None

Дроны, которые используются для разведки во время боевых действий, в туманной погоде становятся бесполезны. Тогда наступает время пехоты, для которой туман может быть помощником. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий ВС РФ, позывной «Абба». «Из-за тумана очень тяжело корректировать огонь танков, артиллерии. Но пехоте туман иногда играет на руку, потому что бойцы могут тихо войти на позиции врага. Можно быть маневреннее», — рассказал военнослужащий. Также он заявил, что туман помогает при обороне, можно незаметно перегруппироваться без использования дымовых завес. Ранее стало известно, как проходит военная подготовка российских и белорусских солдат. На совместных тренировках отрабатываются навыки управления военной техникой в условиях бездорожья, передает RT.