30 декабря 2022

Военкор Котенок опубликовал кадры пьяных дипломатов США, возвращающихся в дипмиссию. Видео

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На видео два пьяных американских разведчика падают и встают Фото:
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Военкор Котенок поделился видео, на котором американские разведчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаются в дипмиссию. Военкор опубликовал кадры в своем telegram-канале.

«Что делают разведчики США в холодной Москве в перерывах между донесениями в Вашингтон и разными шпионскими пакостями? Правильно, напиваются», — пишет военкор.

По словам военкора, дипломаты работают в отделе инженерного обеспечения посольства США. «У них был шанс замерзнуть на снежном асфальте, хотя нет, сердобольные русские не дадут им умереть», — резюмирует военкор.

Ранее URA.RU сообщало о пьяных украинских дипломатах, которые устроили ДТП с погоней в Вене. Они пытались скрыться от полиции.

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Военкор Котенок поделился видео, на котором американские разведчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаются в дипмиссию. Военкор опубликовал кадры в своем telegram-канале. «Что делают разведчики США в холодной Москве в перерывах между донесениями в Вашингтон и разными шпионскими пакостями? Правильно, напиваются», — пишет военкор. По словам военкора, дипломаты работают в отделе инженерного обеспечения посольства США. «У них был шанс замерзнуть на снежном асфальте, хотя нет, сердобольные русские не дадут им умереть», — резюмирует военкор. Ранее URA.RU сообщало о пьяных украинских дипломатах, которые устроили ДТП с погоней в Вене. Они пытались скрыться от полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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