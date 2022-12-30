Военкор Котенок поделился видео, на котором американские разведчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаются в дипмиссию. Военкор опубликовал кадры в своем telegram-канале.
«Что делают разведчики США в холодной Москве в перерывах между донесениями в Вашингтон и разными шпионскими пакостями? Правильно, напиваются», — пишет военкор.
По словам военкора, дипломаты работают в отделе инженерного обеспечения посольства США. «У них был шанс замерзнуть на снежном асфальте, хотя нет, сердобольные русские не дадут им умереть», — резюмирует военкор.
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Военкор Котенок поделился видео, на котором американские разведчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаются в дипмиссию. Военкор опубликовал кадры в своем telegram-канале. «Что делают разведчики США в холодной Москве в перерывах между донесениями в Вашингтон и разными шпионскими пакостями? Правильно, напиваются», — пишет военкор. По словам военкора, дипломаты работают в отделе инженерного обеспечения посольства США. «У них был шанс замерзнуть на снежном асфальте, хотя нет, сердобольные русские не дадут им умереть», — резюмирует военкор. Ранее URA.RU сообщало о пьяных украинских дипломатах, которые устроили ДТП с погоней в Вене. Они пытались скрыться от полиции.