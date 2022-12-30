Военкор Котенок опубликовал кадры пьяных дипломатов США, возвращающихся в дипмиссию. Видео 31 декабря 2022 в 01:55 Размер текста - 17 + На видео два пьяных американских разведчика падают и встают Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкор Котенок поделился видео, на котором американские разведчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаются в дипмиссию. Военкор опубликовал кадры в своем telegram-канале. «Что делают разведчики США в холодной Москве в перерывах между донесениями в Вашингтон и разными шпионскими пакостями? Правильно, напиваются», — пишет военкор. По словам военкора, дипломаты работают в отделе инженерного обеспечения посольства США. «У них был шанс замерзнуть на снежном асфальте, хотя нет, сердобольные русские не дадут им умереть», — резюмирует военкор. Ранее URA.RU сообщало о пьяных украинских дипломатах, которые устроили ДТП с погоней в Вене. Они пытались скрыться от полиции. Военкор Котенок поделился видео, на котором американские разведчики, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращаются в дипмиссию. Военкор опубликовал кадры в своем telegram-канале. «Что делают разведчики США в холодной Москве в перерывах между донесениями в Вашингтон и разными шпионскими пакостями? Правильно, напиваются», — пишет военкор. По словам военкора, дипломаты работают в отделе инженерного обеспечения посольства США. «У них был шанс замерзнуть на снежном асфальте, хотя нет, сердобольные русские не дадут им умереть», — резюмирует военкор. Ранее URA.RU сообщало о пьяных украинских дипломатах, которые устроили ДТП с погоней в Вене. Они пытались скрыться от полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям