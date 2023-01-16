El Pais: батальоны ВСУ бросили защиту Бахмута из-за нехватки оружия

16 января 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ страдают от нехватки вооружения, написали в EL PAIS Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские батальоны бросили оборону Бахмута из-за нехватки боеприпасов. Об этом написали в EL PAIS. EL PAIS приводит информацию из слов командира танка 24-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Бурштин». Он сообщил изданию, что два батальона, дислоцированные в Соледаре и Бахмуте покинули фронт из-за нехватки вооружения. «Правда, по словам Бурштина, заключается в том, что им пришлось покинуть линию фронта, потому что у них не было достаточно боеприпасов», — написали в издании . Военный также уточнил, что из шести танков только его личный транспорт остался в исправном состоянии. Танк украинского офицера укрылся за одним из зданий Бахмута, чтобы скрыться от русской артиллерии, пишет EL PAIS. Россия и Украина ведут активную борьбу за Бахмут. При этом ВСУ несут большие потери в этих боях. Так, один из украинских военнопленных рассказал, что в боях за город украинцы потеряли целую роту, пишет Pravda.Ru. Также украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Бахмуте, Соледаре, Кременной и Сватово ситуация для ВСУ очень тяжелая, напоминает телеканал 360.

Украинские батальоны бросили оборону Бахмута из-за нехватки боеприпасов. Об этом написали в EL PAIS. EL PAIS приводит информацию из слов командира танка 24-й механизированной бригады ВСУ с позывным «Бурштин». Он сообщил изданию, что два батальона, дислоцированные в Соледаре и Бахмуте покинули фронт из-за нехватки вооружения. «Правда, по словам Бурштина, заключается в том, что им пришлось покинуть линию фронта, потому что у них не было достаточно боеприпасов», — написали в издании. Военный также уточнил, что из шести танков только его личный транспорт остался в исправном состоянии. Танк украинского офицера укрылся за одним из зданий Бахмута, чтобы скрыться от русской артиллерии, пишет EL PAIS. Россия и Украина ведут активную борьбу за Бахмут. При этом ВСУ несут большие потери в этих боях. Так, один из украинских военнопленных рассказал, что в боях за город украинцы потеряли целую роту, пишет Pravda.Ru. Также украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что в Бахмуте, Соледаре, Кременной и Сватово ситуация для ВСУ очень тяжелая, напоминает телеканал 360.