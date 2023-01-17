Володин призвал ввести обязательную службу в армии для чиновников

17 января 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал быстрее внести изменения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нужно ввести изменения, по котором принимать на госслужбу будут только служивших в армии. С такой инициативой выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и службы в Вооруженных силах РФ», — цитирует Володина Regnum. По его словам, это позволит сформировать систему кадровых лифтов, чтобы каждый мог защитить свою страну. Володин отметил, что нужно внести изменения как можно скорее. В России собираются призывать в армию с 21 года до 30 лет вместо призыва с 18 до 27 лет, передает «Ридус». В Госдуме отметили, что весенний призыв в этом году проведут по старым правилам. По словам главы комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова, число призывников увеличивать не планируется, сообщает «Национальная служба новостей».

Нужно ввести изменения, по котором принимать на госслужбу будут только служивших в армии. С такой инициативой выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке наличие военно-учетной специальности и службы в Вооруженных силах РФ», — цитирует Володина Regnum. По его словам, это позволит сформировать систему кадровых лифтов, чтобы каждый мог защитить свою страну. Володин отметил, что нужно внести изменения как можно скорее. В России собираются призывать в армию с 21 года до 30 лет вместо призыва с 18 до 27 лет, передает «Ридус». В Госдуме отметили, что весенний призыв в этом году проведут по старым правилам. По словам главы комитета Госдумы по обороне генерал-полковника Андрея Картаполова, число призывников увеличивать не планируется, сообщает «Национальная служба новостей».