У Володина обнаружили воинское звание

18 января 2023 в 01:02 Размер текста - 17 +

Вечеслав Володин является полковником запаса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин прошел подготовку на военной кафедре во время учебы в университете, а позднее учился на курсах при военном институте. Сейчас Володин является полковником запаса, рассказали в пресс-службе Госдумы. Вячеслав Володин с третьего курса университета в Саратове проходил обучение на военной кафедре, а после четвертого курса, пройдя военные сборы в Ульяновске, принял присягу и получил офицерского звание лейтенанта. «На протяжении последующего времени он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса», — сообщили в telegram-канале Госдумы. Ранее Володин призвал ввести изменения, согласно которым стать чиновниками смогут только граждане с военно-учетной специальностью, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, это позволит сформировать систему кадровых лифтов, чтобы каждый мог защитить свою страну. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию, в соцсетях началось обсуждение биографии самого Володина, передает MK .

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прошел подготовку на военной кафедре во время учебы в университете, а позднее учился на курсах при военном институте. Сейчас Володин является полковником запаса, рассказали в пресс-службе Госдумы. Вячеслав Володин с третьего курса университета в Саратове проходил обучение на военной кафедре, а после четвертого курса, пройдя военные сборы в Ульяновске, принял присягу и получил офицерского звание лейтенанта. «На протяжении последующего времени он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса», — сообщили в telegram-канале Госдумы. Ранее Володин призвал ввести изменения, согласно которым стать чиновниками смогут только граждане с военно-учетной специальностью, прошедшие службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, это позволит сформировать систему кадровых лифтов, чтобы каждый мог защитить свою страну. Это предложение вызвало неоднозначную реакцию, в соцсетях началось обсуждение биографии самого Володина, передает MK.