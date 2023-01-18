Политолог Корнилов объяснил, чем закончится СВО

Политолог Корнилов: спецоперация закончится победой России

18 января 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

Владимир Корнилов рассказал, что все цели СВО будут выполнены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине закончится победой России, все ее цели будут выполнены. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов. «Закончится это все нашей победой. Пока не будут выполнены основные цели по демилитаризации, денацификации Украины, соответственно, не будут надежно защищены границы и безопасность России, прекращать СВО на Украине просто невозможно», — заявил Владимир Корнилов, передает «Царьград». Он также сообщил, что в этом вопросе некорректно ставить сроки — здесь нет никаких дедлайнов, потому что речь идет о безопасности государства. Военкор Дмитрий Стешин предположил, что спецоперация будет завершена к осени этого года. Он также считает, что СВО закончится закреплением новых российских территорий в границах РФ. Он также отметил, что любые другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России.

Спецоперация на Украине закончится победой России, все ее цели будут выполнены. Такое мнение высказал политолог Владимир Корнилов. «Закончится это все нашей победой. Пока не будут выполнены основные цели по демилитаризации, денацификации Украины, соответственно, не будут надежно защищены границы и безопасность России, прекращать СВО на Украине просто невозможно», — заявил Владимир Корнилов, передает «Царьград». Он также сообщил, что в этом вопросе некорректно ставить сроки — здесь нет никаких дедлайнов, потому что речь идет о безопасности государства. Военкор Дмитрий Стешин предположил, что спецоперация будет завершена к осени этого года. Он также считает, что СВО закончится закреплением новых российских территорий в границах РФ. Он также отметил, что любые другие украинские регионы могут проголосовать на референдуме за вхождение в состав России.