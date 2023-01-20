20 января 2023

Российских моряков в Норвегии оштрафовали за одежду с триколором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, триколор, флаг россии
Моряков оштрафовала полиция Киркенеса за рабочую форму с флагом России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны. Об этом сообщает газета Dagbladet.

«Камуфляжную одежду с триколором можно принять за российскую военную форму. Это может создать страх и дискомфорт для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе», — рассказала местный прокурор Мартина Месло в беседе с изданием.

Моряки сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы могли принять за военную форму. По итогам этой проверки россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон, что составляет около 35 тысяч рублей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. Ранее Грузия призвала ужесточить меры против российских мигрантов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны. Об этом сообщает газета Dagbladet. «Камуфляжную одежду с триколором можно принять за российскую военную форму. Это может создать страх и дискомфорт для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе», — рассказала местный прокурор Мартина Месло в беседе с изданием. Моряки сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы могли принять за военную форму. По итогам этой проверки россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон, что составляет около 35 тысяч рублей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. Ранее Грузия призвала ужесточить меры против российских мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...