Российских моряков в Норвегии оштрафовали за одежду с триколором

21 января 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Моряков оштрафовала полиция Киркенеса за рабочую форму с флагом России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны. Об этом сообщает газета Dagbladet. «Камуфляжную одежду с триколором можно принять за российскую военную форму. Это может создать страх и дискомфорт для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе», — рассказала местный прокурор Мартина Месло в беседе с изданием. Моряки сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы могли принять за военную форму. По итогам этой проверки россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон, что составляет около 35 тысяч рублей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. Ранее Грузия призвала ужесточить меры против российских мигрантов.

В норвежском Киркенесе двух российских моряков оштрафовали за рабочую форму с флагом страны. Об этом сообщает газета Dagbladet. «Камуфляжную одежду с триколором можно принять за российскую военную форму. Это может создать страх и дискомфорт для местных жителей и украинских беженцев, проживающих в городе», — рассказала местный прокурор Мартина Месло в беседе с изданием. Моряки сошли на берег в Киркенесе 12 января, они были одеты в камуфляжные рабочие костюмы, на которых были нашивки с российским флагом. Местная полиция начала проверку, так как одежду якобы могли принять за военную форму. По итогам этой проверки россиян оштрафовали на пять тысяч норвежских крон, что составляет около 35 тысяч рублей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, одной из целей является возвращение прав русскоязычным людям. Ранее Грузия призвала ужесточить меры против российских мигрантов.