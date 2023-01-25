У российских пользователей не открываются западные сервисы
У российских пользователей массово не открываются сайты зарубежных сервисов, в том числе Microsoft, PlayStation, Xbox, EA, Steam и другие. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Вслед за сервисами Apple в России стал недоступен Steam. Он тоже открывается только с VPN. Кроме того, в РФ перестали работать сайты Microsoft, Playstation, Xbox, EA, Rockstar Games», — жалуются пользователи.
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