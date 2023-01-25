Россияне сообщили о массовых сбоях в работе Microsoft, PlayStation, Xbox, EA, Steam

У российских пользователей не открываются западные сервисы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У российских пользователей массово не открываются сайты зарубежных сервисов, в том числе Microsoft, PlayStation, Xbox, EA, Steam и другие. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Вслед за сервисами Apple в России стал недоступен Steam. Он тоже открывается только с VPN. Кроме того, в РФ перестали работать сайты Microsoft, Playstation, Xbox, EA, Rockstar Games», — жалуются пользователи.

Фото: читатели URA.RU