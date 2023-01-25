В России произошел массовый сбой в работе западных сервисов. Скрин

Россияне сообщили о массовых сбоях в работе Microsoft, PlayStation, Xbox, EA, Steam
© Служба новостей «URA.RU»
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У российских пользователей не открываются западные сервисы Фото:

У российских пользователей массово не открываются сайты зарубежных сервисов, в том числе Microsoft, PlayStation, Xbox, EA, Steam и другие. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Вслед за сервисами Apple в России стал недоступен Steam. Он тоже открывается только с VPN. Кроме того, в РФ перестали работать сайты Microsoft, Playstation, Xbox, EA, Rockstar Games», — жалуются пользователи.

Фото:
Фото:

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У российских пользователей массово не открываются сайты зарубежных сервисов, в том числе Microsoft, PlayStation, Xbox, EA, Steam и другие. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Вслед за сервисами Apple в России стал недоступен Steam. Он тоже открывается только с VPN. Кроме того, в РФ перестали работать сайты Microsoft, Playstation, Xbox, EA, Rockstar Games», — жалуются пользователи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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