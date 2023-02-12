DM: Россия жестко ответила Европе из-за разговоров о поставках самолетов для ВСУ

12 февраля 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Россия дала Европе четкий сигнал на возможные поставки самолетов Украине, пишет Daily Mail Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа в виде высокоточных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам энергетики и инфраструктуры Украины получили от российского руководства четкое послание на фоне раздумий Запада о поставках украинской армии боевых самолетов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Эффективные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины были посланием Европе на фоне просьб президента Украины Владимира Зеленского о поставках боевых самолетов», — говорится в материале газеты . Там добавили, что произведенные высокоточные удары оказали разрушительный эффект на украинскую военную инфраструктуру. Ранее Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром страны Риши Сунаком. Однако, в Британии заявили, что не смогут выполнить просьбу украинского лидера, так как они не имеют необходимого запаса самолетов.

Европа в виде высокоточных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам энергетики и инфраструктуры Украины получили от российского руководства четкое послание на фоне раздумий Запада о поставках украинской армии боевых самолетов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Эффективные удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины были посланием Европе на фоне просьб президента Украины Владимира Зеленского о поставках боевых самолетов», — говорится в материале газеты. Там добавили, что произведенные высокоточные удары оказали разрушительный эффект на украинскую военную инфраструктуру. Ранее Владимир Зеленский попросил у Великобритании истребители во время своего визита в Лондон и встречи с премьер-министром страны Риши Сунаком. Однако, в Британии заявили, что не смогут выполнить просьбу украинского лидера, так как они не имеют необходимого запаса самолетов.