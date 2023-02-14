Президент УАФ потребовал изолировать российских футболистов в Турции

Футбольная федерация Турции должна принять меры по изоляции российских футболистов от всех остальных спортсменов из разных стран мира. Такое мнение выразил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Есть просьба нашим турецким коллегам принять меры по максимальной изоляции агрессивных российских футболистов», — передает слова Павелко «Чемпионат.com». Он добавил, что футболистов из России необходимо изолировать от всех остальных спортсменов. УАФ готова оказать полную юридическую помощь украинскому клубу, футболисты которого участвовали в драке, а также посоветовала мировому сообществу отправить всех российских спортсменов в международный бан с отсутствием возможности участвовать в Олимпиаде в 2024 году, заключил Павелко.
Ранее 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами ярославского футбольного клуба «Шинник» и украинского «Миная». Генконсульство России в Турции сообщило, что инцидент спровоцировали украинские футболисты, передает «Национальная служба новостей».
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