Рябков официально обвинил США в подрыве «Северных потоков»

Рябков: в России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США

17 февраля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков: нет сомнений в том, кто виноват в подрыве «Северных потоков» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» В России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «В том, что ответственность на США, у нас сомнений нет, и мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США. […] Вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт», — подчеркнул Сергей Рябков, говоря в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что диверсия была абсолютно возмутительной, «террористический акт [был] неслыханных масштабов». Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что действия США в отношении России являются немыслимыми и недопустимыми. Политик добавил, что отныне Россия не будет анонсировать действия по ситуации с ЧП на «Северных потоках». Диверсия на газопроводах «Северный поток» случилась в ночь на 26 сентября. Оператор газопровода сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен новостями об аварии на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорилось о том, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. В ответ на это руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон заявила, что его обвинения являются ложными. В Китае поверили расследованию Херша о взрывах на «Северных потоках» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России никто не сомневается, что в подрыве «Северных потоков» виноваты США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «В том, что ответственность на США, у нас сомнений нет, и мы продолжим работу над тем, чтобы это не осталось в прошлом, без последствий для США. […] Вопрос в надежности источников просто не стоит, это по сути дела уже доказанный факт», — подчеркнул Сергей Рябков, говоря в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что диверсия была абсолютно возмутительной, «террористический акт [был] неслыханных масштабов». Заместитель главы МИД РФ подчеркнул, что действия США в отношении России являются немыслимыми и недопустимыми. Политик добавил, что отныне Россия не будет анонсировать действия по ситуации с ЧП на «Северных потоках». Диверсия на газопроводах «Северный поток» случилась в ночь на 26 сентября. Оператор газопровода сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен новостями об аварии на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток». В феврале лауреат Пулитцеровской премии, журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорилось о том, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. В ответ на это руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности США Эйдриенн Уотсон заявила, что его обвинения являются ложными. В Китае поверили расследованию Херша о взрывах на «Северных потоках»