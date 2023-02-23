Столтенберг: у НАТО больше нет снарядов для поставок Украине

23 февраля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Запад срочно ищет возможности нарастить производство боеприпасов для Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В странах НАТО резко истощились запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине. Теперь первоочередная задача стран-участниц альянса — нарастить производство боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Расход снарядов превышает наше производство. Мы истощили наши запасы», — заявил Столтенберг телеканалу Sky News . По его словам, конфликт на Украине стал «войной на истощение», поэтому страны НАТО должны «снабжать украинцев каждый день» для результативности на поле боя. Соответственно, страны НАТО должны найти возможности и мощности для увеличения производства боеприпасов. Ранее Столтенберг заявил об обеспокоенности Запада возможной помощью России от Китая в виде летального вооружения. В то же время генсек НАТО отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов.

В странах НАТО резко истощились запасы артиллерийских снарядов для поставок Украине. Теперь первоочередная задача стран-участниц альянса — нарастить производство боеприпасов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Расход снарядов превышает наше производство. Мы истощили наши запасы», — заявил Столтенберг телеканалу Sky News. По его словам, конфликт на Украине стал «войной на истощение», поэтому страны НАТО должны «снабжать украинцев каждый день» для результативности на поле боя. Соответственно, страны НАТО должны найти возможности и мощности для увеличения производства боеприпасов. Ранее Столтенберг заявил об обеспокоенности Запада возможной помощью России от Китая в виде летального вооружения. В то же время генсек НАТО отказал Украине в поставках запрещенных кассетных бомб и фосфорных боеприпасов.