Володин заявил о несправедливости из-за 8 Марта

Володин: женщин нужно окружать заботой каждый день

Вячеслав Володин заявил, что женщин нужно окружать заботой каждый день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проявление чувств к женщине со стороны мужчины только 8 Марта — крайне несправедливо. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, женщин нужно окружать заботой каждый день.

«Мужчины целый год хотят сказать вам хорошее, ожидая 8 Марта. Это несправедливо. Любить, уважать, окружать заботой женщин надо каждый день!» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале .

Также председатель Госдумы поздравил женщин с праздником, заявив, что они вдохновляют мужчин на подвиги и создают уют в доме. Вы делаете мир прекрасным. Вдохновляете мужчин на подвиги и новые свершения. Создаете тепло и уют в доме. «Дарите жизнь нам и нашим детям», — заключил политик.