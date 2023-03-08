Володин заявил о несправедливости из-за 8 Марта

Володин: женщин нужно окружать заботой каждый день
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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин заявил, что женщин нужно окружать заботой каждый день Фото:

Проявление чувств к женщине со стороны мужчины только 8 Марта — крайне несправедливо. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, женщин нужно окружать заботой каждый день.

«Мужчины целый год хотят сказать вам хорошее, ожидая 8 Марта. Это несправедливо. Любить, уважать, окружать заботой женщин надо каждый день!» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Также председатель Госдумы поздравил женщин с праздником, заявив, что они вдохновляют мужчин на подвиги и создают уют в доме. Вы делаете мир прекрасным. Вдохновляете мужчин на подвиги и новые свершения. Создаете тепло и уют в доме. «Дарите жизнь нам и нашим детям», — заключил политик.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал запретить поднимать цены на цветы к 8 Марта. По его словам, организации, которые не завышают цены, нужно наделить льготами, передает MK.RU.

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Проявление чувств к женщине со стороны мужчины только 8 Марта — крайне несправедливо. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, женщин нужно окружать заботой каждый день. «Мужчины целый год хотят сказать вам хорошее, ожидая 8 Марта. Это несправедливо. Любить, уважать, окружать заботой женщин надо каждый день!» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Также председатель Госдумы поздравил женщин с праздником, заявив, что они вдохновляют мужчин на подвиги и создают уют в доме. Вы делаете мир прекрасным. Вдохновляете мужчин на подвиги и новые свершения. Создаете тепло и уют в доме. «Дарите жизнь нам и нашим детям», — заключил политик. Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов призвал запретить поднимать цены на цветы к 8 Марта. По его словам, организации, которые не завышают цены, нужно наделить льготами, передает MK.RU.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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