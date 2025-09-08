Страны БРИКС договорились развивать роль «Друзей мира» в украинском кризисе

Прошел внеочередной онлайн-саммит БРИКС
Прошел внеочередной онлайн-саммит БРИКС Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Страны БРИКС договорились усилить участие группы «Друзей мира» в урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV). По данным телеканала, соответствующая договоренность была достигнута в ходе внеочередного онлайн-саммита.

«Стороны также договорились… использовать роль группы „Друзья мира“ в украинском кризисе...» — говорится в сообщении CCTV. Кроме того, члены БРИКС поддержали принцип «Два государства для двух народов» для разрешения палестино-израильского конфликта и выразили приверженность сохранению мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее российский президент Владимир Путин принял участие во внеочередном онлайн-саммите государств БРИКС. В рамках мероприятия обсуждались возможности сотрудничества между странами-участницами объединения в областях торговли, экономики, финансов и инвестиций с учетом актуальных тенденций в мировой экономике. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступление Путина на саммите БРИКС не будет транслироваться для СМИ. Заседание проводится в закрытом режиме.

