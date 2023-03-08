Уехавшие в Грузию россияне массово возвращаются на родину из-за беспорядков в Тбилиси

Россияне, которые ранее уехали в Грузию, массово возвращаются на родину из-за протестов в Тбилиси. На КПП Верхний Ларс образовалась пробка, сообщают очевидцы.
«Из-за протестов в Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка. Все хотят въехать на территорию России», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале, ссылаясь на слова очевидцев.
В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты, начавшиеся после принятия парламентом закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на закон, но митингующих это не успокоило. Протесты продолжились 8 марта и оппозиционеры дали властям Грузии один час на то, чтобы отозвать документ из парламента и освободить ранее задержанных протестантов.
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