08 марта 2023

Уехавшие в Грузию россияне массово возвращаются на родину из-за беспорядков в Тбилиси

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
Протесты начались в ночь на 8 марта из-за закона об иноагентах Фото:
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Протесты в Грузии 2023

Россияне, которые ранее уехали в Грузию, массово возвращаются на родину из-за протестов в Тбилиси. На КПП Верхний Ларс образовалась пробка, сообщают очевидцы.

«Из-за протестов в Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка. Все хотят въехать на территорию России», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале, ссылаясь на слова очевидцев.

В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты, начавшиеся после принятия парламентом закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на закон, но митингующих это не успокоило. Протесты продолжились 8 марта и оппозиционеры дали властям Грузии один час на то, чтобы отозвать документ из парламента и освободить ранее задержанных протестантов.

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Россияне, которые ранее уехали в Грузию, массово возвращаются на родину из-за протестов в Тбилиси. На КПП Верхний Ларс образовалась пробка, сообщают очевидцы. «Из-за протестов в Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка. Все хотят въехать на территорию России», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале, ссылаясь на слова очевидцев. В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты, начавшиеся после принятия парламентом закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на закон, но митингующих это не успокоило. Протесты продолжились 8 марта и оппозиционеры дали властям Грузии один час на то, чтобы отозвать документ из парламента и освободить ранее задержанных протестантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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