Уехавшие в Грузию россияне массово возвращаются на родину из-за беспорядков в Тбилиси

09 марта 2023 в 03:26 Размер текста - 17 +

Протесты начались в ночь на 8 марта из-за закона об иноагентах Фото: Сергей Заикин © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Россияне, которые ранее уехали в Грузию, массово возвращаются на родину из-за протестов в Тбилиси. На КПП Верхний Ларс образовалась пробка, сообщают очевидцы. «Из-за протестов в Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка. Все хотят въехать на территорию России», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале, ссылаясь на слова очевидцев. В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты, начавшиеся после принятия парламентом закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на закон, но митингующих это не успокоило. Протесты продолжились 8 марта и оппозиционеры дали властям Грузии один час на то, чтобы отозвать документ из парламента и освободить ранее задержанных протестантов.

Россияне, которые ранее уехали в Грузию, массово возвращаются на родину из-за протестов в Тбилиси. На КПП Верхний Ларс образовалась пробка, сообщают очевидцы. «Из-за протестов в Грузии на КПП Верхний Ларс образовалась пробка. Все хотят въехать на территорию России», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале, ссылаясь на слова очевидцев. В ночь с 7 на 8 марта в Грузии прошли массовые протесты, начавшиеся после принятия парламентом закона об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заявила, что наложит вето на закон, но митингующих это не успокоило. Протесты продолжились 8 марта и оппозиционеры дали властям Грузии один час на то, чтобы отозвать документ из парламента и освободить ранее задержанных протестантов.