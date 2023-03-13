Шойгу раскрыл, что приносит в мир стабильность

Шойгу: сотрудничество России и Китая обеспечивает стабильность в мире

13 марта 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Сотрудничество России и КНР обеспечивают стабильность в мире, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Двустороннее сотрудничество России и Китая стало «несущей опорой» для стабильности во всем мире. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поздравления генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность главы Минобороны КНР. «Двусторонние отношения России и КНР стали несущей опорой глобальной стабильности в мире» — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада начали пытаться отрезать Россию от остального мира. Однако Китай, несмотря на репутационные риски продолжил развивать отношения с российской стороной. Так, посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва готова развивать сотрудничество с Пекином в аэрокосмической сфере, напоминает RT.

Двустороннее сотрудничество России и Китая стало «несущей опорой» для стабильности во всем мире. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поздравления генерал-полковника Ли Шанфу с назначением на должность главы Минобороны КНР. «Двусторонние отношения России и КНР стали несущей опорой глобальной стабильности в мире» — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. После начала спецоперации на Украине многие страны Запада начали пытаться отрезать Россию от остального мира. Однако Китай, несмотря на репутационные риски продолжил развивать отношения с российской стороной. Так, посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва готова развивать сотрудничество с Пекином в аэрокосмической сфере, напоминает RT.