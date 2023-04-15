Челябинский депутат-фронтовик поделился сведениями о возможном наступлении ВСУ. Фото

Челябинский депутат-фронтовик Колесников: противник предпримет одно из наступлений под Херсоном
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Колесников сообщил, что по городам и селам левобережья Днепра противник за сутки выпускает по 100-150 снарядов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился сведениями о направлении возможного наступления ВСУ. Об этом он написал в соцсетях.

«Есть сведения, что именно под Херсоном противник предпримет одно из наступлений. Днепр в этом месте не очень широкий, и переправиться относительно легко. Потому здесь мы работаем наиболее активно», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Депутат-фронтовик сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли поражения соединениям ВСУ на нескольких направлениях, в том числе и на херсонском. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников и шесть реактивных снарядов.

«Но противник продолжает обстреливать гражданские объекты. По городам и селам левобережья Днепра выпускается по 100-150 снарядов. Наша задача — обнаружить позиции и склады боеприпасов и передать эти сведения артиллерийским расчетам», — рассказал Колесников.

Олег Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.

Вышел к Херсону
Вышел к Херсону
До Херсона — 10, до Одессы — 222 км
До Херсона — 10, до Одессы — 222 км

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Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился сведениями о направлении возможного наступления ВСУ. Об этом он написал в соцсетях. «Есть сведения, что именно под Херсоном противник предпримет одно из наступлений. Днепр в этом месте не очень широкий, и переправиться относительно легко. Потому здесь мы работаем наиболее активно», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли поражения соединениям ВСУ на нескольких направлениях, в том числе и на херсонском. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников и шесть реактивных снарядов. «Но противник продолжает обстреливать гражданские объекты. По городам и селам левобережья Днепра выпускается по 100-150 снарядов. Наша задача — обнаружить позиции и склады боеприпасов и передать эти сведения артиллерийским расчетам», — рассказал Колесников. Олег Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
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