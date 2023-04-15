Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился сведениями о направлении возможного наступления ВСУ. Об этом он написал в соцсетях.
«Есть сведения, что именно под Херсоном противник предпримет одно из наступлений. Днепр в этом месте не очень широкий, и переправиться относительно легко. Потому здесь мы работаем наиболее активно», — написал Колесников в своем telegram-канале.
Депутат-фронтовик сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли поражения соединениям ВСУ на нескольких направлениях, в том числе и на херсонском. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников и шесть реактивных снарядов.
«Но противник продолжает обстреливать гражданские объекты. По городам и селам левобережья Днепра выпускается по 100-150 снарядов. Наша задача — обнаружить позиции и склады боеприпасов и передать эти сведения артиллерийским расчетам», — рассказал Колесников.
Олег Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.
Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников поделился сведениями о направлении возможного наступления ВСУ. Об этом он написал в соцсетях. «Есть сведения, что именно под Херсоном противник предпримет одно из наступлений. Днепр в этом месте не очень широкий, и переправиться относительно легко. Потому здесь мы работаем наиболее активно», — написал Колесников в своем telegram-канале. Депутат-фронтовик сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли поражения соединениям ВСУ на нескольких направлениях, в том числе и на херсонском. Средства ПВО перехватили шесть беспилотников и шесть реактивных снарядов. «Но противник продолжает обстреливать гражданские объекты. По городам и селам левобережья Днепра выпускается по 100-150 снарядов. Наша задача — обнаружить позиции и склады боеприпасов и передать эти сведения артиллерийским расчетам», — рассказал Колесников. Олег Колесников отправился на фронт в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. Он прошел курс подготовки и был зачислен в БАРС «Каскад». Это подразделение занимается сбором разведданных с помощью беспилотников.