РПЦ выступила против искусственного интеллекта с лицом человека

26 апреля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Искусственному интеллекту необходимо запретить генерировать человеческие лица, заявил Федор Лукьянов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В РПЦ захотели запретить нейросетям использовать лица людей для неодушевленных предметов. С такой инициативой выступил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов в ходе круглого стола, посвященного обсуждению правового урегулирования нейросетей и других технологий. «Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа», — приводит слова Лукьянова «Ведомости». Он добавил, что запрет должен касаться на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы. Ранее в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование дипфейков (технология, основанная на работе нейросети, позволяющая замещать лица на фотографиях и видео — прим. URA.RU) для мошенничества, передает «Национальная служба новостей».

В РПЦ захотели запретить нейросетям использовать лица людей для неодушевленных предметов. С такой инициативой выступил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов в ходе круглого стола, посвященного обсуждению правового урегулирования нейросетей и других технологий. «Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа», — приводит слова Лукьянова «Ведомости». Он добавил, что запрет должен касаться на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы. Ранее в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование дипфейков (технология, основанная на работе нейросети, позволяющая замещать лица на фотографиях и видео — прим. URA.RU) для мошенничества, передает «Национальная служба новостей».