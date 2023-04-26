РПЦ выступила против искусственного интеллекта с лицом человека

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Искусственному интеллекту необходимо запретить генерировать человеческие лица, заявил Федор Лукьянов Фото:

В РПЦ захотели запретить нейросетям использовать лица людей для неодушевленных предметов. С такой инициативой выступил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов в ходе круглого стола, посвященного обсуждению правового урегулирования нейросетей и других технологий.

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа», — приводит слова Лукьянова «Ведомости». Он добавил, что запрет должен касаться на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы.

Ранее в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование дипфейков (технология, основанная на работе нейросети, позволяющая замещать лица на фотографиях и видео — прим. URA.RU) для мошенничества, передает «Национальная служба новостей».

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В РПЦ захотели запретить нейросетям использовать лица людей для неодушевленных предметов. С такой инициативой выступил председатель комиссии иерей Федор Лукьянов в ходе круглого стола, посвященного обсуждению правового урегулирования нейросетей и других технологий. «Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа», — приводит слова Лукьянова «Ведомости». Он добавил, что запрет должен касаться на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы. Ранее в Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за использование дипфейков (технология, основанная на работе нейросети, позволяющая замещать лица на фотографиях и видео — прим. URA.RU) для мошенничества, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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