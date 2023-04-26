В России одобрили закон о пожизненном наказании за госизмену

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
Госизмена будет наказываться пожизненным заключением Фото:

Совет Федерации РФ одобрил закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Об этом стало известно в ходе заседания Совета Федерации.

«Совфед одобрил закон о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения», — стало известно на заседании Совфеда. Его трансляция ведется на официальном сайте. Также были одобрены поправки, которые вводят наказание в виде лишения свободы до пяти лет за помощь в исполнении решений тех международных организаций, в состав которых Россия не входит.

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Совет Федерации РФ одобрил закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Об этом стало известно в ходе заседания Совета Федерации. «Совфед одобрил закон о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения», — стало известно на заседании Совфеда. Его трансляция ведется на официальном сайте. Также были одобрены поправки, которые вводят наказание в виде лишения свободы до пяти лет за помощь в исполнении решений тех международных организаций, в состав которых Россия не входит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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