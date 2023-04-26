В России одобрили закон о пожизненном наказании за госизмену

Госизмена будет наказываться пожизненным заключением
Совет Федерации РФ одобрил закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Об этом стало известно в ходе заседания Совета Федерации.
«Совфед одобрил закон о наказании за госизмену вплоть до пожизненного заключения», — стало известно на заседании Совфеда. Его трансляция ведется на официальном
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