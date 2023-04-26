РИАН: суд в Москве арестовал Довганя за госизмену

26 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала россиянина Довганя по делу о госизмене Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Довгань за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из суда. Ранее гражданина задержала ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела и личность задержанного не сообщаются. Несколько дней назад в Москве также арестовали сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене. Задержанный Дмитрий Киче отправлен в СИЗО.

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Довгань за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из суда. Ранее гражданина задержала ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела и личность задержанного не сообщаются. Несколько дней назад в Москве также арестовали сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене. Задержанный Дмитрий Киче отправлен в СИЗО.