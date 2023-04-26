РИАН: суд в Москве арестовал Довганя за госизмену

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
ФСБ задержала россиянина Довганя по делу о госизмене Фото:

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Довгань за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из суда. Ранее гражданина задержала ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела и личность задержанного не сообщаются.

Несколько дней назад в Москве также арестовали сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене. Задержанный Дмитрий Киче отправлен в СИЗО.

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Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по фамилии Довгань за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Суд в Москве арестовал россиянина Довганя по делу о госизмене», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из суда. Ранее гражданина задержала ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности дела и личность задержанного не сообщаются. Несколько дней назад в Москве также арестовали сотрудника оружейного завода по обвинению в госизмене. Задержанный Дмитрий Киче отправлен в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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