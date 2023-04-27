«Известия»: в России по-новому организуют помощь многодетным семьям

28 апреля 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Пособия будут получать все многодетные семьи вне зависимости от уровня дохода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пособия от государства намерены выплачивать всем многодетным семьям вне зависимости от уровня их доходов. Об рассказала вице-спикер парламента РФ Анна Кузнецова. «Мы предлагаем помимо определения единого статуса многодетной семьи добавить отмену критериев нуждаемости для них при получении льгот. Потому что зачем сегодня семью, многодетную тем более, „доводить“ до нуждающегося положения, чтобы выписать ей бесплатные опции, которые ей положены в своем регионе», — заявила «Известиям» вице-спикер парламента Анна Кузнецова. Кузнецова уточнила, что в проекте закона ставятся под защиту семьи с тремя и более детьми, которые должны быть обеспечены по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс». При этом поддержка должны быть единой для всех регионов. По данным авторов, законопроект намерены внести в Госдуму до конца 2023 года. Ранее стало известно, на какие средства может рассчитывать многодетная семья. Кроме того, таким семьям положены льготы на погашение ипотеки. Кроме того, бесплатный земельный участок.

Пособия от государства намерены выплачивать всем многодетным семьям вне зависимости от уровня их доходов. Об рассказала вице-спикер парламента РФ Анна Кузнецова. «Мы предлагаем помимо определения единого статуса многодетной семьи добавить отмену критериев нуждаемости для них при получении льгот. Потому что зачем сегодня семью, многодетную тем более, „доводить“ до нуждающегося положения, чтобы выписать ей бесплатные опции, которые ей положены в своем регионе», — заявила «Известиям» вице-спикер парламента Анна Кузнецова. Кузнецова уточнила, что в проекте закона ставятся под защиту семьи с тремя и более детьми, которые должны быть обеспечены по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс». При этом поддержка должны быть единой для всех регионов. По данным авторов, законопроект намерены внести в Госдуму до конца 2023 года. Ранее стало известно, на какие средства может рассчитывать многодетная семья. Кроме того, таким семьям положены льготы на погашение ипотеки. Кроме того, бесплатный земельный участок.