27 апреля 2023

Для ветеранов СВО Минздрав предлагает создать психотерапевтическую службу

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Повседневная жизнь. Москва, помощь, реанимация, скорая помощь, скорая
Служба помощи будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России предлагают создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам СВО. Соответствующая информация размещена в итоговом отчете Минздрава за 2022 год.

«Минздрав предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине. Предполагается, что она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения», — публикуют данные отчета «Ведомости».

Новая служба будет работать с участниками СВО через социальных координаторов госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» во всех регионах. При необходимости участника СВО направят на консультацию к психотерапевту или психиатру. Помощь будет оказывать амбулаторно или в дневном стационаре. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс, начиная с 2014 года. Также поступило предложение от депутата Госдумы Евгения Фëдорова компенсировать стоимость мобильной связи и домашнего интернета для ветеранов боевых действий, пишет RT.

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В России предлагают создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам СВО. Соответствующая информация размещена в итоговом отчете Минздрава за 2022 год. «Минздрав предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине. Предполагается, что она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения», — публикуют данные отчета «Ведомости». Новая служба будет работать с участниками СВО через социальных координаторов госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» во всех регионах. При необходимости участника СВО направят на консультацию к психотерапевту или психиатру. Помощь будет оказывать амбулаторно или в дневном стационаре. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс, начиная с 2014 года. Также поступило предложение от депутата Госдумы Евгения Фëдорова компенсировать стоимость мобильной связи и домашнего интернета для ветеранов боевых действий, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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