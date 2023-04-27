Для ветеранов СВО Минздрав предлагает создать психотерапевтическую службу

В России предлагают создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам СВО. Соответствующая информация размещена в итоговом отчете Минздрава за 2022 год.
«Минздрав предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине. Предполагается, что она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения», — публикуют данные отчета «
Новая служба будет работать с участниками СВО через социальных координаторов госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» во всех регионах. При необходимости участника СВО направят на консультацию к психотерапевту или психиатру. Помощь будет оказывать амбулаторно или в дневном стационаре. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс, начиная с 2014 года. Также поступило предложение от депутата Госдумы Евгения Фëдорова компенсировать стоимость мобильной связи и домашнего интернета для ветеранов боевых действий, пишет RT.
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