Для ветеранов СВО Минздрав предлагает создать психотерапевтическую службу

28 апреля 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Служба помощи будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России предлагают создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам СВО. Соответствующая информация размещена в итоговом отчете Минздрава за 2022 год. «Минздрав предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине. Предполагается, что она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения», — публикуют данные отчета « Ведомости ». Новая служба будет работать с участниками СВО через социальных координаторов госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» во всех регионах. При необходимости участника СВО направят на консультацию к психотерапевту или психиатру. Помощь будет оказывать амбулаторно или в дневном стационаре. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс, начиная с 2014 года. Также поступило предложение от депутата Госдумы Евгения Фëдорова компенсировать стоимость мобильной связи и домашнего интернета для ветеранов боевых действий, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предлагают создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам СВО. Соответствующая информация размещена в итоговом отчете Минздрава за 2022 год. «Минздрав предлагает создать службу психолого-психотерапевтической помощи участникам и ветеранам специальной военной операции на Украине. Предполагается, что она будет работать в государственной и муниципальной системе здравоохранения», — публикуют данные отчета «Ведомости». Новая служба будет работать с участниками СВО через социальных координаторов госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» во всех регионах. При необходимости участника СВО направят на консультацию к психотерапевту или психиатру. Помощь будет оказывать амбулаторно или в дневном стационаре. Для экстренных кризисных консультаций будет работать телефон доверия. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о выравнивании условий поддержки всех участников спецоперации. Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс, начиная с 2014 года. Также поступило предложение от депутата Госдумы Евгения Фëдорова компенсировать стоимость мобильной связи и домашнего интернета для ветеранов боевых действий, пишет RT.