Россияне раскрыли стоимость идеального ремонта

«Всеинструменты.ру»: цена идеального ремонта составляет от миллиона рублей
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Стоимость ремонта варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей Фото:

Сумма ремонта, по мнению россиян, варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Идеальная цена составляет от одного миллиона рублей. Такие данные следуют из анализа онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру».

«16% процентов опрошенных мужчин заявили, что идеальный ремонт стоит от 350 до 450 тысяч рублей. При этом 10% назвали сумму в диапазоне от 850 тысяч до миллиона. <…> 32% женщин отметили, что идеальный ремонт обойдется в сумму от одного до 1,5 миллиона рублей», — приводит данные из исследования «Лента.ру».

Всего в опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Из анализа следует, что женщины ценят качественные и дорогие материалы для ремонта, а мужчины больше всего ценят гармоничное сочетание цветов.

Ранее Дни.ру писали, что цена недвижимости зависит от множества факторов, в том числе и от качества ремонта. В настоящий момент доступность недвижимости в России снизилась, сообщает MK.RU.

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Сумма ремонта, по мнению россиян, варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Идеальная цена составляет от одного миллиона рублей. Такие данные следуют из анализа онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». «16% процентов опрошенных мужчин заявили, что идеальный ремонт стоит от 350 до 450 тысяч рублей. При этом 10% назвали сумму в диапазоне от 850 тысяч до миллиона. <…> 32% женщин отметили, что идеальный ремонт обойдется в сумму от одного до 1,5 миллиона рублей», — приводит данные из исследования «Лента.ру». Всего в опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Из анализа следует, что женщины ценят качественные и дорогие материалы для ремонта, а мужчины больше всего ценят гармоничное сочетание цветов. Ранее Дни.ру писали, что цена недвижимости зависит от множества факторов, в том числе и от качества ремонта. В настоящий момент доступность недвижимости в России снизилась, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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