Россияне раскрыли стоимость идеального ремонта

«Всеинструменты.ру»: цена идеального ремонта составляет от миллиона рублей

28 апреля 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Стоимость ремонта варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сумма ремонта, по мнению россиян, варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Идеальная цена составляет от одного миллиона рублей. Такие данные следуют из анализа онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». «16% процентов опрошенных мужчин заявили, что идеальный ремонт стоит от 350 до 450 тысяч рублей. При этом 10% назвали сумму в диапазоне от 850 тысяч до миллиона. <…> 32% женщин отметили, что идеальный ремонт обойдется в сумму от одного до 1,5 миллиона рублей», — приводит данные из исследования «Лента.ру». Всего в опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Из анализа следует, что женщины ценят качественные и дорогие материалы для ремонта, а мужчины больше всего ценят гармоничное сочетание цветов. Ранее Дни.ру писали, что цена недвижимости зависит от множества факторов, в том числе и от качества ремонта. В настоящий момент доступность недвижимости в России снизилась, сообщает MK.RU.

Сумма ремонта, по мнению россиян, варьируется от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Идеальная цена составляет от одного миллиона рублей. Такие данные следуют из анализа онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». «16% процентов опрошенных мужчин заявили, что идеальный ремонт стоит от 350 до 450 тысяч рублей. При этом 10% назвали сумму в диапазоне от 850 тысяч до миллиона. <…> 32% женщин отметили, что идеальный ремонт обойдется в сумму от одного до 1,5 миллиона рублей», — приводит данные из исследования «Лента.ру». Всего в опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Из анализа следует, что женщины ценят качественные и дорогие материалы для ремонта, а мужчины больше всего ценят гармоничное сочетание цветов. Ранее Дни.ру писали, что цена недвижимости зависит от множества факторов, в том числе и от качества ремонта. В настоящий момент доступность недвижимости в России снизилась, сообщает MK.RU.