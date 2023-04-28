Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал ВСУ прекратить бить по гражданской инфраструктуре

29 апреля 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Стефан Дюжаррик подчеркнул, что мирные граждане и гражданская инфраструктура не должны подвергаться обстрелам Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия не должна бить по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после произведенных ВСУ смертельных обстрелов Донецка. «Мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам», — приводит его слова телеканал Al Jazeera . Он добавил, что исполняющий обязанности гумкоординатора по Укриане Мэтью Холлингсворт выступил против «волны смертельных авиаударов». Ранее, 26 апреля, ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку по направлению: Орловка — Донецк. В результате обстрела ВСУ погибли семь человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле ВСУ погиб ребенок. Украинский боксер Александр Усик призвал захватить Крым и Белгород. Он сообщил, что города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород, а также полуостров Крым станут украинскими.

Украинская армия не должна бить по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после произведенных ВСУ смертельных обстрелов Донецка. «Мирные граждане и гражданская инфраструктура должны быть защищены согласно международному гуманитарному праву. Они никогда не должны подвергаться ударам», — приводит его слова телеканал Al Jazeera. Он добавил, что исполняющий обязанности гумкоординатора по Укриане Мэтью Холлингсворт выступил против «волны смертельных авиаударов». Ранее, 26 апреля, ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку по направлению: Орловка — Донецк. В результате обстрела ВСУ погибли семь человек. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле ВСУ погиб ребенок. Украинский боксер Александр Усик призвал захватить Крым и Белгород. Он сообщил, что города Нью-Йорк (ЛНР), Донецк, Белгород, а также полуостров Крым станут украинскими.