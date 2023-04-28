Пушилин: в Донецке при обстреле ВСУ погиб ребенок

28 апреля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела в Донецке прогиб ребенок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При украинском обстреле в Донецке погиб ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он находился в маршрутке, в которую попал украинский снаряд. Новость по теме В Донецке из-за снаряда ВСУ, попавшего в автобус, погибли 7 человек. Видео «Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что под обстрел попали жилые дома, парки и больницы. Ранее в республиканском минздраве сообщили о попадании снаряда в здание травматологического центра, передает RT. Всего в задании попало пять снарядов.

При украинском обстреле в Донецке погиб ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он находился в маршрутке, в которую попал украинский снаряд. «Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что под обстрел попали жилые дома, парки и больницы. Ранее в республиканском минздраве сообщили о попадании снаряда в здание травматологического центра, передает RT. Всего в задании попало пять снарядов.