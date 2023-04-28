Пушилин: в Донецке при обстреле ВСУ погиб ребенок

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Денис Пушилин на встрече с журналистами в посольстве ДНР. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела в Донецке прогиб ребенок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При украинском обстреле в Донецке погиб ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он находился в маршрутке, в которую попал украинский снаряд.

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В Донецке из-за снаряда ВСУ, попавшего в автобус, погибли 7 человек. Видео

«Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что под обстрел попали жилые дома, парки и больницы.

Ранее в республиканском минздраве сообщили о попадании снаряда в здание травматологического центра, передает RT. Всего в задании попало пять снарядов.

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При украинском обстреле в Донецке погиб ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он находился в маршрутке, в которую попал украинский снаряд. «Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что под обстрел попали жилые дома, парки и больницы. Ранее в республиканском минздраве сообщили о попадании снаряда в здание травматологического центра, передает RT. Всего в задании попало пять снарядов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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