Пушилин: в Донецке при обстреле ВСУ погиб ребенок

Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела в Донецке прогиб ребенок
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При украинском обстреле в Донецке погиб ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он находился в маршрутке, в которую попал украинский снаряд.
«Из-за попадания по автобусу по предварительным данным погибли семь человек, один из них ребенок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он также сообщил о том, что под обстрел попали жилые дома, парки и больницы.
Ранее в республиканском минздраве сообщили о попадании снаряда в здание травматологического центра, передает RT. Всего в задании попало пять снарядов.
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