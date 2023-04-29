Психиатр рассказал, как появляются маньяки

Психиатр Шуров: токсичность матери может превратить человека в маньяка
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, маньяк, нож
Наличие злой матери заставляет ребенка вымещать свою агрессию на других, заявил Василий Шуров Фото:

Токсичность и злость исходящие от матери чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru. Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что весной следует быть осторожными с людьми, которые демонстрируют признаки галлюцинаций и бредовых идей. Важность наличия у ребенка психиатра объясняется тем, что специалист ликвидирует многие детские травмы, которые могут негативно себя проявить во взрослой жизни, передают «Дни.ру».

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Токсичность и злость исходящие от матери чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. «При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru. Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров. Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что весной следует быть осторожными с людьми, которые демонстрируют признаки галлюцинаций и бредовых идей. Важность наличия у ребенка психиатра объясняется тем, что специалист ликвидирует многие детские травмы, которые могут негативно себя проявить во взрослой жизни, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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