Психиатр рассказал, как появляются маньяки

Токсичность и злость исходящие от матери чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
«При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru. Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров.
Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что весной следует быть осторожными с людьми, которые демонстрируют признаки галлюцинаций и бредовых идей. Важность наличия у ребенка психиатра объясняется тем, что специалист ликвидирует многие детские травмы, которые могут негативно себя проявить во взрослой жизни, передают «Дни.ру».
Токсичность и злость исходящие от матери чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. «При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru. Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров. Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что весной следует быть осторожными с людьми, которые демонстрируют признаки галлюцинаций и бредовых идей. Важность наличия у ребенка психиатра объясняется тем, что специалист ликвидирует многие детские травмы, которые могут негативно себя проявить во взрослой жизни, передают «Дни.ру».