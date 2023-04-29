Психиатр рассказал, как появляются маньяки

Психиатр Шуров: токсичность матери может превратить человека в маньяка

29 апреля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Наличие злой матери заставляет ребенка вымещать свою агрессию на других, заявил Василий Шуров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Токсичность и злость исходящие от матери чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. «При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru . Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров. Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что весной следует быть осторожными с людьми, которые демонстрируют признаки галлюцинаций и бредовых идей. Важность наличия у ребенка психиатра объясняется тем, что специалист ликвидирует многие детские травмы, которые могут негативно себя проявить во взрослой жизни, передают «Дни.ру».

Токсичность и злость исходящие от матери чаше всего являются причиной превращения человека в маньяка. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров. «При токсичной, злой маме, как правило, ребенок начинает эту агрессию вымещать на животных, еще добавляется энурез», — передает слова Шурова News.ru. Он добавил, что маньяка можно вычислить по трем пунктам, среди которых пиромания, энурез и насилие над животными. Эти признаки составляют триаду Макдональда. Также человек может превратиться в маньяка по причине плохого положения в обществе, либо после получения в детском возрасте травмы на сексуальной почве, заключил Шуров. Ранее врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что весной следует быть осторожными с людьми, которые демонстрируют признаки галлюцинаций и бредовых идей. Важность наличия у ребенка психиатра объясняется тем, что специалист ликвидирует многие детские травмы, которые могут негативно себя проявить во взрослой жизни, передают «Дни.ру».