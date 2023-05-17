Baza: гендиректора «Вектора» уволили из-за романа с подчиненной

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, вектор
Главу «Вектора» Рината Максютова уволили из-за отношений с подчиненной Фото:

Стала известна истинная причина увольнения директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова. Его уволили из-за отношений с подчиненной.

«Уход Максютова связан с его любовницей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что девушка также работает в «Векторе», занимая высокую должность, при этом присутствует в центре только тогда, когда посчитает нужным. По данным канала, работники пожаловались на Максютова руководству Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU сообщало, что главу «Вектора» уволили в связи с утратой доверия. Одним из оснований для увольнения Максютова стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

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Стала известна истинная причина увольнения директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова. Его уволили из-за отношений с подчиненной. «Уход Максютова связан с его любовницей», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что девушка также работает в «Векторе», занимая высокую должность, при этом присутствует в центре только тогда, когда посчитает нужным. По данным канала, работники пожаловались на Максютова руководству Роспотребнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что главу «Вектора» уволили в связи с утратой доверия. Одним из оснований для увольнения Максютова стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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