Песков: Белоруссия находится в весьма враждебном окружении

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Белоруссию окружают враги, заявил Дмитрий Песков Фото:

Белоррусия находится во враждебном окружении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы знаем что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, враждебными проявлениями со стороны соседних государств. Мы слышали агрессивные заявления в адрес страны, намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Белоруссия находится в весьма враждебном окружении. Это все требует развития союзнических отношений и укрепления их, которые подразумевают разные области, в том числе в военной сфере», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Белоррусия находится во враждебном окружении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы знаем что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, враждебными проявлениями со стороны соседних государств. Мы слышали агрессивные заявления в адрес страны, намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Белоруссия находится в весьма враждебном окружении. Это все требует развития союзнических отношений и укрепления их, которые подразумевают разные области, в том числе в военной сфере», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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