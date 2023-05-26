Песков: Белоруссия находится в весьма враждебном окружении

Белоррусия находится во враждебном окружении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы знаем что Белоруссия сталкивается с весьма недружественными, враждебными проявлениями со стороны соседних государств. Мы слышали агрессивные заявления в адрес страны, намерения вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Белоруссия находится в весьма враждебном окружении. Это все требует развития союзнических отношений и укрепления их, которые подразумевают разные области, в том числе в военной сфере», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!