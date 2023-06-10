Эксперт объяснил, что нужно делать при падении беспилотника

Эксперт в сфере беспилотников Федутинов: при падении вражеского БПЛА нужно найти укрытие

При появлении вражеского БПЛА необходимо найти укрытие, уточнил Денис Федутинов Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если гражданин стал свидетелем падения беспилотника, в первую очередь нужно задуматься о возможном укрытии от вражеского дрона. Такие рекомендации дал ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Не надо стоять и снимать видео [при падении беспилотника], лучше побеспокоиться о возможном укрытии», — пояснил Денис Федутинов. Его слова передает РИА Новости. Эксперт обратил особое внимание, что очевидцам не нужно приближаться к БПЛА. Федутинов спрогнозировал, что беспилотники в небе вскоре станут обычным явлением. Дроны, подчеркнул он, могут выполнять и противозаконные действия.

Украина неоднократно использовала БПЛА в ходе атаки по российским территориям. Например, дроны применялись при атаке на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Также беспилотники были задействованы при нападении на приграничные российские территории, например, Белгородскую область. 30 июня БПЛА атаковали Москву, повредив жилые дома. В настоящий момент все ремонтные работы окончены, подчеркнул мэр города Сергей Собянин, передает «Дни.ру».