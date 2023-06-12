«Газпром» возобновил поставку газа по «Турецкому потоку»

Подача газа по «Турецкому потоку» была возобновлена после профилактических работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» завершил профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил по нему подачу газа. Об этом сообщили в telegram-канале компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“ <…> завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — говорится в сообщении «Газпрома». Уточняется, что работы проходили с 5 по 12 июня.

«Турецкий поток» предназначен для транспортировки газа из России в Турцию. Также через него подается ресурс в страны Южной и Юго-Восточной Европы через турецкую землю.

Годом ранее профилактические работы на газопроводе проходили с 21 по 28 июня. Приостановка подачи газа была согласована со странами заранее.