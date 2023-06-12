«Газпром» возобновил поставку газа по «Турецкому потоку»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Подача газа по «Турецкому потоку» была возобновлена после профилактических работ Фото:

«Газпром» завершил профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил по нему подачу газа. Об этом сообщили в telegram-канале компании.

«Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“ <…> завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — говорится в сообщении «Газпрома». Уточняется, что работы проходили с 5 по 12 июня.

«Турецкий поток» предназначен для транспортировки газа из России в Турцию. Также через него подается ресурс в страны Южной и Юго-Восточной Европы через турецкую землю.

Годом ранее профилактические работы на газопроводе проходили с 21 по 28 июня. Приостановка подачи газа была согласована со странами заранее.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Газпром» завершил профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил по нему подачу газа. Об этом сообщили в telegram-канале компании. «Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“ <…> завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — говорится в сообщении «Газпрома». Уточняется, что работы проходили с 5 по 12 июня. «Турецкий поток» предназначен для транспортировки газа из России в Турцию. Также через него подается ресурс в страны Южной и Юго-Восточной Европы через турецкую землю. Годом ранее профилактические работы на газопроводе проходили с 21 по 28 июня. Приостановка подачи газа была согласована со странами заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...