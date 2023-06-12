«Газпром» возобновил поставку газа по «Турецкому потоку»

«Газпром» завершил профилактические работы на газопроводе «Турецкий поток» и возобновил по нему подачу газа. Об этом сообщили в telegram-канале компании.
«Плановые профилактические работы на газопроводе „Турецкий поток“ <…> завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена», — говорится в
«Турецкий поток» предназначен для транспортировки газа из России в Турцию. Также через него подается ресурс в страны Южной и Юго-Восточной Европы через турецкую землю.
Годом ранее профилактические работы на газопроводе проходили с 21 по 28 июня. Приостановка подачи газа была согласована со странами заранее.
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