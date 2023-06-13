New York Times: ВСУ в ходе контрнаступления захватили лишь маленькие деревни

13 июня 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Признаки существенного прорыва войск ВСУ отсутствуют, пишет NYT Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления берут только «крошечные деревни», и пока нет никаких признаков серьезного прорыва в густой сети обороны РФ. Об этом пишет газета The New York Times. «Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления берут крошечные деревни», — передает содержимое материала газеты argimenti.ru. Там добавили, что нет никаких признаков серьезного прорыва украинских войск в систему обороны РФ. Автор статьи отмечает, что есть подтвержденные потери как среди солдат ВСУ, так и в передовом вооружении, недавно переданном Украине союзниками. Ранее стало известно, что украинские военные потеряли значительную часть танков Leopard 2R, которые были переданы им Финляндией. В Запорожской области было зафиксировано уничтожение половины такой техники.

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления берут только «крошечные деревни», и пока нет никаких признаков серьезного прорыва в густой сети обороны РФ. Об этом пишет газета The New York Times. «Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления берут крошечные деревни», — передает содержимое материала газеты argimenti.ru. Там добавили, что нет никаких признаков серьезного прорыва украинских войск в систему обороны РФ. Автор статьи отмечает, что есть подтвержденные потери как среди солдат ВСУ, так и в передовом вооружении, недавно переданном Украине союзниками. Ранее стало известно, что украинские военные потеряли значительную часть танков Leopard 2R, которые были переданы им Финляндией. В Запорожской области было зафиксировано уничтожение половины такой техники.