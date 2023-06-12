Блинкен рассказал, как наступление ВСУ может повлиять на переговоры РФ и Украины Блинкен: контрнаступление Украины приблизит переговоры с Россией 13 июня 2023 в 04:17 Размер текста - 17 + Блинкен надеется, что контрнаступление ВСУ повлияет на ход переговоров между Россией и Украиной Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планируемое контрнаступление украинской армии может оказать положительное влияние на переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни. Эфир транслировал французский общественный международный телеканал France24. Ранее, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале украинского контрнаступления. Лидер Франции Эмманюэль Макрон считает, что оно продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Глава Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ. По его мнению, российский ответ на украинские действия будет неслабым. Планируемое контрнаступление украинской армии может оказать положительное влияние на переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни. Эфир транслировал французский общественный международный телеканал France24. Ранее, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале украинского контрнаступления. Лидер Франции Эмманюэль Макрон считает, что оно продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Глава Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ. По его мнению, российский ответ на украинские действия будет неслабым. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям