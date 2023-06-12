Блинкен рассказал, как наступление ВСУ может повлиять на переговоры РФ и Украины

Планируемое контрнаступление украинской армии может оказать положительное влияние на переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни. Эфир транслировал французский общественный международный телеканал France24.
Ранее, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале украинского контрнаступления. Лидер Франции Эмманюэль Макрон считает, что оно продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Глава Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ. По его мнению, российский ответ на украинские действия будет неслабым.
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