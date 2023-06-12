12 июня 2023

Блинкен рассказал, как наступление ВСУ может повлиять на переговоры РФ и Украины

Блинкен: контрнаступление Украины приблизит переговоры с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Блинкен надеется, что контрнаступление ВСУ повлияет на ход переговоров между Россией и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Планируемое контрнаступление украинской армии может оказать положительное влияние на переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни. Эфир транслировал французский общественный международный телеканал France24.

Ранее, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале украинского контрнаступления. Лидер Франции Эмманюэль Макрон считает, что оно продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Глава Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ. По его мнению, российский ответ на украинские действия будет неслабым.

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Планируемое контрнаступление украинской армии может оказать положительное влияние на переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен. «Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта», — сказал Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни. Эфир транслировал французский общественный международный телеканал France24. Ранее, 10 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале украинского контрнаступления. Лидер Франции Эмманюэль Макрон считает, что оно продлится от нескольких недель, до нескольких месяцев. Глава Сербии Александр Вучич выразил опасения по поводу эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ. По его мнению, российский ответ на украинские действия будет неслабым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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