Телеведущий Валдис Пельш рассказал о своем состоянии

Пельш заявил, что проходит плановое обследование перед экспедицией в горы
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Аукцион с Валдисом Пельшем в ЖК "Эверест", пельш валдис
Валдис Пельш готовится к горной экспедиции Фото:

Телеведущий Валдис Пельш опроверг свою госпитализацию. Он сообщил, что проходит плановое обследование в рамках подготовки к горной экспедиции. Об этом рассказал сам Пельш.

«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского», — сказал Пельш. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что готовится к горной экспедиции.

Ранее сообщалось, что Пельш попал в больницу. По информации СМИ, его госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.

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Телеведущий Валдис Пельш опроверг свою госпитализацию. Он сообщил, что проходит плановое обследование в рамках подготовки к горной экспедиции. Об этом рассказал сам Пельш. «Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского», — сказал Пельш. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что готовится к горной экспедиции. Ранее сообщалось, что Пельш попал в больницу. По информации СМИ, его госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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