Телеведущий Валдис Пельш рассказал о своем состоянии

Валдис Пельш готовится к горной экспедиции
Телеведущий Валдис Пельш опроверг свою госпитализацию. Он сообщил, что проходит плановое обследование в рамках подготовки к горной экспедиции. Об этом рассказал сам Пельш.
«Все в порядке, я на плановом обследовании в институте Вишневского», — сказал Пельш. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что готовится к горной экспедиции.
Ранее сообщалось, что Пельш попал в больницу. По информации СМИ, его госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.
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