Телеведущий Валдис Пельш попал в больницу

Валдис Пельш был госпитализирован, сообщает 112
Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем. Его госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем», — сообщает канал. Там уточнили, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.
Валдис Пельш — популярный российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения. Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередачи «Угадай мелодию».
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