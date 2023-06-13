Телеведущий Валдис Пельш попал в больницу

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Аукцион с Валдисом Пельшем в ЖК "Эверест", пельш валдис
Валдис Пельш был госпитализирован, сообщает 112 Фото:

Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем. Его госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем», — сообщает канал. Там уточнили, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца.

Валдис Пельш — популярный российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения. Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередачи «Угадай мелодию».

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Телеведущий Валдис Пельш обратился в больницу из-за проблем с сердцем. Его госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Телеведущий Валдис Пельш обратился к столичным медикам из-за проблем со здоровьем», — сообщает канал. Там уточнили, что Пельша госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца. Валдис Пельш — популярный российский телеведущий, телепродюсер, режиссер телевидения. Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередачи «Угадай мелодию».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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